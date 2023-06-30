Irak Salwan Momika için harekete geçti | İsveç'te Kuran yakılmasının yankıları sürüyor

İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırının yankıları sürüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller (Methüyv Millır), kışkırtmayı hem kınadı hem de bu eyleme izin verilmesini “ifade özgürlüğü” olarak tanımladı.

Arap Parlamentosu ise İslam dünyasını İsveç’i boykot etmeye çağırdı. Parlamento, İsveç mallarının kullanılmaması ve İsveç’e tatile gidilmemesi için çağrı yaptı.

Irak da İsveç’in Bağdat Büyükelçisi’ni Dışişleri'ne çağırarak tepki göstermişti. Irak Yüksek Yargısı ise Kur’an yakan Salvan Momika’nın yargılanmak üzere ülkeye iade edilmesini talep etti.

Iraklı Şii lider Mukteda el Sadr’ın çağrısıyla bir grup Bağdat’taki İsveç Büyükelçiliği’ni bastı. Yerleşkede 15 dakika kalan eylemciler polis gelince dağıldı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson (Ulf Kristişon)’dan da konuya ilişkin bir açıklama geldi. Kristersson, “Bazı şeylerin yasal olması illa ki uygun oldukları anlamına gelmiyor" dedi. Sakinlik çağrısı da yapan Kristersson, “NATO üyeliği önemli” dedi. İsveç Başbakanı, Bağdat’ta büyükelçiliklerinin basılmasının da kabul edilemeyeceğini söyledi.

Öte yandan yerel gazeteye konuşan eylemci Momika, eylemini yineleyeceğini kaydetti. “10 gün içinde Stockholm'deki Irak Büyükelçiliği önünde Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yakacağım” ifadelerini kullandı.