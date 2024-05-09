Deprem mi oldu? 9 Mayıs 2024 AFAD, Kandilli deprem listesi!

Yaşadığı yerlerde sarsıntılar hisseden vatandaş, "deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyor. AFAD, Kandilli deprem son dakika haberleri anbean güncelleniyor. 9 Mayıs 2024 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.

Deprem mi oldu? 9 Mayıs 2024 AFAD, Kandilli deprem listesi!
Editör: Yağmur Biçen
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Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler meydana geliyor. Ülkenin dört bir yanında son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Haberimiz içerisinde de deprem nerede oldu sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte 9 Mayıs 2024 bugün meydana gelen depremler.

SON DEPREMLER

Deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre en Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:

Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)

2024-05-09 06:53:19 - 2.9 - Darende (Malatya) - 7.0

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