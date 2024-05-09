7 büyüklüğünde deprem uyarısı! İşte o iller...

Türkiye'de her gün şiddetleri az olmakla birlikte deprem oluyor. Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin deprem riskiyle ilgili uyarılarını sürdürüyor. Detaylar haberimizde...

7 büyüklüğünde deprem uyarısı! İşte o iller...
Editör: Yağmur Biçen

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan,  jeotermal alanlara dikkat çekti.

7 büyüklüğünde depremi işaret eden Ercan; Afyon, Germencik, Nazilli, Aydın, Denizli, Buharkent, Salihli, Bursa, Balıkesir, Simav, Dikili, Gümuldür, Erzincan, Erzurum, Ladik ve Bolu'yu örnek olarak gösterdi.

Ercan paylaşımında şunları kaydetti: "Jeotermal alanlar M7 büyüklüğünde, her maden suyu kaynağı çok eskiden deprem olmuş yerlerdir. Afyon, Germencik, Nazilli, Aydın, Denizli, Buharkent, Salihli, Bursa, Balıkesir, Simav, Dikili, Gümuldür, Erzincan, Erzurum, Ladik, Bolu örnektir. Her deprem yeni bir enerji, bir jeotermal doğuştur."

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