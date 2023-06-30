Fransa'da tansiyon düşmüyor! 4 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Fransa'da 27 Haziran'da Nael M. isimli bir gencin polis tarafından öldürülmesi tepkilere neden oldu. Paris, Nanterre, Marsilya, Nosiy-le-Sec başta olmak üzere bir çok kentte halk sokağa döküldü.

Genç sürücünün anısına düzenlenen eylemlerde protestocular, bir bankayı ateşe verdi.

Farklı kentlerde araç, kamu eşyaları ve çöp bidonlarını ateşe veren eylemciler polise havai fişek fırlattı.

Yaşanan şiddet olaylarında 667 kişi gözaltına alındı. Olaylarda 249 polis ve jandarma yaralandı.

Olaylar nedeniyle 4 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Fransa'da başlayan gösteriler, Belçika'nın başkenti Brüksel'e de sıçradı. Göstericiler, kaldırım taşlarını fırlattı, otobüs duraklarındaki camları kırdı, bazı araçları ateşe verdi. Yangın çıkan noktalara itfaiye ekipleri sevk edildi.

Protestolara destek eylemlerinde 29 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.