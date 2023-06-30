Fransa'da tansiyon düşmüyor! 4 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Fransa'da Salı günü 17 yaşındaki bir gencin, kontrol sırasında polis tarafından vurularak öldürülmesi sonrası sular durulmuyor. Başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte olay çıktı. 4 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Öte yandan Fransa'da başlayan gösteriler Belçika'ya da sıçradı.

Son Güncelleme:

Fransa'da 27 Haziran'da Nael M. isimli bir gencin polis tarafından öldürülmesi tepkilere neden oldu. Paris, Nanterre, Marsilya, Nosiy-le-Sec başta olmak üzere bir çok kentte halk sokağa döküldü.

Genç sürücünün anısına düzenlenen eylemlerde protestocular, bir bankayı ateşe verdi.

Farklı kentlerde araç, kamu eşyaları ve çöp bidonlarını ateşe veren eylemciler polise havai fişek fırlattı.

Yaşanan şiddet olaylarında 667 kişi gözaltına alındı. Olaylarda 249 polis ve jandarma yaralandı.

Olaylar nedeniyle 4 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Fransa'da başlayan gösteriler, Belçika'nın başkenti Brüksel'e de sıçradı. Göstericiler, kaldırım taşlarını fırlattı, otobüs duraklarındaki camları kırdı, bazı araçları ateşe verdi. Yangın çıkan noktalara itfaiye ekipleri sevk edildi.

Protestolara destek eylemlerinde 29 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# fransa # Belçika # Paris # sokağa çıkma yasağı

Benzer Videolar

Kenya lideri dolara başkaldırdı Kenya lideri dolara başkaldırdı
İsveç'te yine Kur'an-ı Kerim'e saldırı İsveç'te yine Kur'an-ı Kerim'e saldırı
Putin Dağıstan'da halkla bir araya geldi! Putin Dağıstan'da halkla bir araya geldi!
Irak Salwan Momika için harekete geçti Irak Salwan Momika için harekete geçti
ABD ortağı PKK'nın suçlarını örtüyor! ABD ortağı PKK'nın suçlarını örtüyor!
Fransa'da sosyal medya kararı! Fransa'da sosyal medya kararı!
Rusya-Çin ilişkileri yeni boyutta Rusya-Çin ilişkileri yeni boyutta
Trump'tan LGBT dayatmasına karşı adım Trump'tan LGBT dayatmasına karşı adım
Putin: "Ordu ve halkımız birleşti" Putin: "Ordu ve halkımız birleşti"
Yunanistan'da yeni hükümet görevine başladı Yunanistan'da yeni hükümet görevine başladı
Putin ateş püskürdü Putin ateş püskürdü
İsviçre terör etkinliğine kucak açtı İsviçre terör etkinliğine kucak açtı
Çok Okunanlar
1 Ünlü oyuncunun gizemli nişanlısı bakın kim çıktı!
2 Meteoroloji o illeri uyardı!
3 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
4 Tuzu yemeğe değil yatağa dökün!
5 O FETÖ'cü Cumhuriyet'te yazmaya başladı!