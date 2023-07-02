Suriyeliler vatanlarına geri dönüyor! İlk etapta 180 bin mülteci dönüş yapacak

Suriye Arap Cumhuriyeti, savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlarını geri almaya başladı. Suriye’nin Lübnan'dan ilk etapta 180 bin mülteciyi geri alacağı açıklandı.

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Şam yönetimi, ülkeyi terk etmek zorunda kalan vatandaşlarını geri alıyor. Lübnan Göç Bakanı İssam Şerafeddin, Suriye'nin geri dönüşün ilk aşamasında Lübnan'dan evlerine dönecek 180 bin Suriyeli mülteciyi kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Sputnik'e konuşan Şerafeddin, "Suriye hükümeti, Lübnan Göç Bakanlığı'nın talep ettiğinden daha fazla imkân sağladı. Ülkeyi terk eden Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin olarak, ilk aşamada 180 bin yerinden edilmiş kişi kabul edilecek ve daha sonra bu sayının artırılması ihtimaliyle birlikte ayda 15 bin yerinden edilmiş kişi kabul edilecek" ifadelerini kullandı.

Lübnan Göç bakanı tarafların cezasını Suriye'de çekmek isteyen 1700 Suriyeli mahkûm konusunu da görüştüklerini belirtti. Bakan Şerafeddin, bu kapsamda hükümete karşı savaşmış olanlar da dâhil olmak üzere, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın af çıkarması ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.

Lübnan hükümetinin verilerine göre 2022 yılı itibariyle ülkede 2 milyondan fazla Suriyeli yaşıyor. Geçen yıl, geri dönüş sürecinin başlamasının ardından Lübnan'dan Suriye'ye gönüllü olarak dönen yerinden edilmiş Suriyelilerin sayısı 43 bin 254 oldu.

Öte yandan İsrail, Suriye yönünden topraklarına uçaksavar füzesi atıldığını öne sürdü. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Suriye toprakları içinden İsrail topraklarına doğru bir uçaksavar füzesi fırlatıldı. Görünüşe göre füze havada patladı” ifadelerine yer verildi.

SANA’da askeri kaynaklara dayandırılan habere göre de Humus kenti çevresindeki bazı noktaların, İsrail'in hava saldırısıyla hedef alındığı belirtilmişti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# suriye # geri dönüş # mülteci

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