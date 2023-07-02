Fransa yangın yeri! Gözaltı sayısı 2 bini aştı

Fransa günlerdir yangın yeri. 17 yaşında bir gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından ülke karıştı. Protestolar devam ederken, gözaltı sayısı 2 bini geçti, 200’den fazla polis ise yaralandı. Ülkede geceleri sokağa çıkma yasağının uygulandığı kent sayısı da 10'a yükseldi.

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Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından vurulmasının ardından başlayan olaylar büyüdü.

Sokaklar savaş alanına dönerken gözaltına alınanların sayısı 2 bini geçti.

Protestoların yoğunlaştığı kentlere zırhlı araçlar sevk edildi. Sık sık şiddet olaylarına sahne olan protestolarda 200’den fazla polis de yaralandı.

Kolluk kuvvetlerinin Paris'in turistik caddesi Şanzelize'yi tahliye etmesine rağmen protestocular gece boyunca birçok noktadan caddeye girmeye çalıştı. "Nael için adalet" sloganları atan göstericilere polis müdahale etti.

Protestocular havai fişek patlatıp, slogan atarak polis şiddetini protesto etti. Bazı protestocular ıslık çalarak iş yerlerine taş attı, bazıları da el bombası kullandı.

Gösteriler sırasında çöp konteynerleri yere devrilirken sokaklardaki banklar ve otobüs durakları hasar gördü. Marsilya’daki işletme sahipleri ise yağmalama ihtimaline karşı iş yerlerinin önüne barikatlar kurarak güvenlik önlemleri aldı.

Ülkede geceleri sokağa çıkma yasağının uygulandığı kent sayısı da 10'a yükseldi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# fransa # Paris # gözaltı

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