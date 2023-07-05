Şangay İşbirliği Örgütü bir araya geldi! Çin ve Rusya liderlerinden çarpıcı açıklamalar...

Şangay İşbirliği Örgütü toplandı, liderlerden çarpıcı açıklamalar geldi. Hindistan ev sahipliğinde videokonferans ile yapılan toplantıda Çin lideri Şi Cinping renkli devrim uyarısı yaptı. Rus lider Putin ise gelişmiş ülkelerin biriktirdiği borçların küresel bir kriz yaratacağına işaret etti.

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Yeni üye ülkelerle genişleyen askeri, ekonomik ve güvenlik ittifakı Şangay İşbirliği Örgütü Hindistan ev sahipliğinde toplandı. Avrasya’nın öncü cephelerinden ŞİÖ zirvesi videokonferans ile gerçekleştirildi.

Toplantının açılışını ev sahibi ülke olarak Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptı. ŞİÖ'nün Avrasya bölgesinde barışı sağlamak ve refahı geliştirdiğini söyledi.

İRAN VE BELARUS LİDERLERİ ŞİÖ ZİRVESİNDE

İran bu zirve ile resmen ŞİÖ üyesi oldu. Dünya nüfusunun yarısını temsil eden Şanghay İşbirliği Örgütü'nün üye sayısı 9'a yükseldi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi gelecek dönem ŞİÖ ile yeni adımlar atacaklarını vurguladı.

- İran, uzun yıllar bölgedeki güvenliği sağlama ve hegemonyayla mücadele etme taahhüdünü kanıtlamıştır. Terörizmden, aşırılıktan ve bölücülükten arınmış bir bölgeye doğru ilerlemek için bu tecrübelerini Şangay İşbirliği Örgütü çerçevesinde paylaşmaya hazırdır.

Bir diğer önemli gelişme ise Belarus’un ŞİÖ üyeliği için niyet muhtırasını imzalaması oldu. Afganistan, Moğolistan ile birlikte ŞİÖ'de gözlemci üye ülkeler arasında katıldı.

ÇİN LİDERİNDEN RENKLİ DEVRİM UYARISI

Zirvede konuşan Çin ve Rusya liderlerinden ise çarpıcı uyarılar geldi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ŞİÖ ülkelerinin yerel paralarla ticareti artırması gerektiğini vurguladı. Ve tüm ulusları renkli devrim girişimlere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

- ŞİÖ, hegemonyacılığa ve güç siyasetine direnmeli. Dışarıdan yeni bir Soğuk Savaş ve bölgemizde blok çatışmasını kışkırtma girişimlerine karşı uyanık kalmalıyız. ŞİÖ üyesi devletlerin bulunduğu bölgede renkli devrimler düzenleme girişimlerine de karşı çıkmak gerekiyor.

PUTİN’DEN ŞİÖ’DE KRİTİK AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki özel harekat ile başladı konuşmasına. Ukrayna’da neoNazilerle düşman ülke yaratma girişimine karşı ülkesinin kenetlendiğini belirtti. Gelişmiş ülkelerin artan borç yüküne dikkat çekti. Yeni bir küresel ekonomik krizin yaklaşmakta olduğu uyarısı yaptı.

- Jeopolitik çelişkilerin daha da keskinleştiği, uluslararası güvenlik sistemindeki bozulmanın devam ettiği, dünya genelinde sosyal tabakalaşma ve artan yoksulluğun yanı sıra gıda ve çevre güvenliğinin bozulduğu mevcut koşullarda özellikle önem arz ediyor.

TOKAYEV’DEN ŞİÖ’YE ATAK ÇAĞRISI

Hindistan’dan ŞİÖ’nin dönem başkanlığını devralacak Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ŞİÖ’nün yeni bir kalkınma stratejisi benimseme zamanının geldiğini söyledi. Bir sonraki zirvede ŞİÖ Enerji Stratejisi'ni onaylamayı önerdi.

Türkiye’nin diyalog partneri olduğu ŞİÖ’nün bir sonraki zirvesi dönem başkanı Kazakistan’ın Almatı kentinde yapılacak. Batı’nın “Doğu'nun NATO'su” olarak nitelendirdiği ŞİÖ askeri, ekonomik işbirliği ve özellikle güvenlik alanında ortak adımlar atmayı hedefliyor.

# Şangay İşbirliği Örgütü # rusya # çin

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