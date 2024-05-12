Kocaelispor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam'ı getirdi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollar ayrılmıştı.
Mustafa Gürsel'in ardından Kocaelispor'da teknik direktörlüğe getirilen isim belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, Sağlam ile yapılan anlaşmanın camiaya hayırlı olması dileğinde bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı