Kocaelispor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Gürsel ile yollar ayrılmıştı.

Mustafa Gürsel'in ardından Kocaelispor'da teknik direktörlüğe getirilen isim belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, Sağlam ile yapılan anlaşmanın camiaya hayırlı olması dileğinde bulunuldu.