FBI'dan müslümanlara cadı avı! 1 milyon müslümanı fişlediler

11 Eylül saldırıları bahane edildi, 1 milyondan fazla müslüman fişlendi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin kirli elleri Fedaral Soruştuırma Bürosu FBI, müslümanları izlemeye aldı. Fişleme skandalı FBI izleme raporu ile ortaya çıktı.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi CAIR raporu inceledi. İnceleme sonucunda müslümanların sudan bahanelerle, teröristmiş gibi izlendiği ortaya çıktı.

- …FBI'ın bir milyondan fazla isimle Müslümanların gizli listesini yaptığını görüyoruz. Hayatımızın daha büyük bir kısmı bilgisayarlar aracılığıyla yaşanırken bu gizli listeler artık hepimizi tehdit ediyor. ABD'de veya başka yerlerde yaşayan Müslümanlar kadar herkesi tehdit ediyor. Bir gün gelecek ABD, Müslüman olmayan yeni bir öcü bulacak, bu gizli listeler başkalarını hedef alacak…

Üstelik fişlenen 1 milyon Müslümana ait kişisel bilgiler 60’dan fazla başka ülke ile paylaşıldı, özel şirketlere peşkeş çekildi. Hastane ve üniversitelerin güvenlik soruşturmaları için kullanıldı.

ABD toplumunda tehlike olarak görülen Müslümanların “potansiyel teröris” yaftası ile sosya-ekonomik hayatın dışında itildi, tecrit altına alındı.

CAIR avukatları Müslümanların yıllarca listelere alınıp takip edildiğini gösterdiğini belirterek, "Bunun kanıtları artık elimizde” açıklaması yaptı. ABD genelinde bulunan 2 bin 500 kadar cami de gözetim altında. FBI ajanlarının camilere sızarak istihbarat faaliyeti yürüttüğü belirtildi.