Fransa'da olaylar durulmuyor! Macron'dan sosyal medya hamlesi

Fransa Marsilya’da göğsüne plastik mermi isabet eden 27 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi. Gözaltına alınanların 350’si tutuklandı.Ülkedeki hasar 1 milyon avroyu aştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “sosyal medya kısıtlaması” için kolları sıvadı.

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17 yaşındaki Cezayir asıllı göçmen Nael polis kurşunuyla öldürülmesi protestoları ateşledi. 72 ülkeyi kolonileştiren, soykırım yapa, sömüren Fransa’da göçmenlerin başını çektiği protestolar halen dinmedi.

Başkent Paris’te şiddetli müdahaleler sonucu eylemler hemen hemen kontrol altına alındı. Ancak Lyon ve Marsilya’da durum farklıydı. Gece boyunca eylemciler ve polis arasında çatışmalar yaşandı.

Kundaklanan araçlara müdahale eden itfaiyeciden sonra bu kez 27 yaşındaki bir gösterici “plastik mermi” ile hayatını kaybetti. Marsilya savcılığı 1 Temmuz'u 2 Temmuz'a bağlayan gece yaşanan olaya ilişkin acil soruşturma başlattı.

Ülkede gösterilerin bilançosu da ortaya çıkmaya başladı. Fransa'daki olayların en az 1 milyar avroyu aşan hasara yol açtığı tahmin ediliyor.

4 binden fazla kişiden 350 kişinin tutuklandı. Fransa İçişleri Bakanlığı gözaltında olanların yüzde 10’nun yabancı uyruklu olduğunu açıkladı.

Elysee Sara’yın eylemlerin olduğu belediye başkanları ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan yeni bir hamle geldi. Sosyal medyanın kısıtlaması için hazırlık talimatı verdi. Macron, “Sosyal medya ağlarına yönelik yasaklara yoğunlaşmalıyız. İşler çığırından çıktığında, erişimi düzenleyebilecek veya kesebilecek konumda olmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# fransa # marsilya # Emanuel Macron # sosyal medya

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