Ulusal Kanal Berkeley Üniversitesi'nde! İşte Filsitin eylemlerinde son durum

Serkan Aksarı'nın sunduğu Gece Hattı programına bağlanan Şahin Karataş, Berkeley Üniversitesi'nde devam eden Filistin'e destek eylemlerinde son durumu aktardı. ABD'den canlı yayınla bağlanan Karataş, eylemlerin başlangıcının, Columbia Üniversitesi'nde yaşanan olayların ateşlediğini belirtti.

FİLİSTİN EYLEMLERİNİN FİTİLİNİ YAKAN OLAY

Columbia Üniversitesi yönetimin, Filistin'e destek eylemlerinin ardından 3 öğrenciyi okuldan uzaklaştırmasıyla başlayan ve ülke geneline yayılan Filistin'e destek eylemlerine polisin sert müdahalesinin ters teptiğini aktaran Karataş, "Öğrencilerin direnişi, onların polislerinden daha kuvvetli geldi. Şu anda ülkenin tamamına bu direniş yayılmış durumda." dedi.

ÜNİVERSİTELERDE DİRENİŞ BÜYÜYOR

ABD'nin ve dünyanın en önemli üniversitelerinde direnişin büyüdüğünü vurgulayan Şahin Karataş, "ABD'de siyasetçilerin anlayamadığı şey şu; burada direnen öğrenciler İsrail'in kuklası değiller, parayla satın alınabilecek insanlar değiller, cesurlar ve Filistin'de gerçeğin ne olduğunu biliyorlar." ifadelerini kullandı.

EYLEMLERİN AMACI

Berkeley Üniversitesi'ne asılan pankartta eylemin amacının yazdığını gösteren Karataş, bu maddelerin şöyle sıraladı:

Sessizlik son bulacak.

İsrail'e yapılan ekonomik yardımlar son bulacak.

Akademik anlamda boykot olacak.

Öğrencilere yönelik baskılar sonlanacak. Baskılar son bulmadıkça direniş durmayacak.

ABD MEDYASI EYLEMLERİ NASIL GÖRDÜ?

ABD medyasının başlarda az sayıda İsrail destekçisi eylemi büyük gösterip, binlerce kişilik Filistin'e destek eylemlerini göstermediğini belirten Karataş, yaşananların ABD medyasında da şok etkisi yarattığını söyledi. Amerikalıların, Yahudilerin sırf barış yanlısı, Filistin destekçisi olduğu için dövülerek gözaltına alınmasının ve okuldan atılmakla tehdit edilmesinin basında yankı uyandırdığını aktardı. "Amerika'da özgür düşüncenin biz Siyonizmi eleştirene kadar olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

AMERİKA'NIN DEVRİMCİ GENÇLİĞİ

Amerikan gençliğinin Filistin'de yaşananların ne olduğunu kavradığını söyleyen Karataş, gençlerin Filistin için direndiklerini, her türlü tehdit karşısında boyun eğmediklerini söyledi. Bu baskıların ABD yönetiminin sonunu getireceğini söyleyen Karataş, "ABD yönetimi İsrail'den çok korkuyor, korktuğu için telaşlanıyor, telaşlandığı için öğrencilere baskıyı arttırıyor. Bu baskı onların sonunu getirecektir. Ateş yanmıştır artık." dedi.