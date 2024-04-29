G7 İklim, Enerji ve Çevre Bakanları Toplantısı'nda Filistin şoku! Göstericiler ABD bayrağını aleve verdi

İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım devam ederken, dünya halkları Gazze ve Filistinliler için ayağa kalktı. Başta ABD olmak üzere pek çok ülkedeki üniversitelerde başlayan eylemler büyüyerek devam ediyor. Filistin ile dayanışma eylemlerinin bir diğer adresi G7 ülkelerinin İklim, Enerji ve Çevre Bakanları Toplantısı oldu.

G7 ÜLKELERİNİN BAKANLARINA FİLİSTİN PROTESTOSU

İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin'in Torino kentinde ağırladığı G7 ülkelerinin bakanları, iklim, enerji ve çevre konularını görüşmek üzere Veneria Reale Sarayı'nda bir araya geldi. Konuk bakanlar onuruna verilecek akşam yemeği öncesi kentteki Castello Meydanı'na ulaşmak isteyen protestoculara, güvenlik güçleri engel oldu.

POLİS GÖSTERİCİLERİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Öğrencilerin ve siyasi grupların desteklediği grubun protestosu sırasında göstericiler ve polis arasında zaman zaman arbede yaşandı, yaralananlar oldu. Polis, göstericileri önce kalkanlarıyla itmeye çalıştı ancak daha sonra göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı, ayrıca copla müdahalede bulundu. Göstericiler de polise yumurta, sis bombası ve şişelerle karşılık verdi.

EYLEMLERİN BİR DİĞER ADRESİ TORİNO OLDU

Göstericiler ellerinde Filistin bayrakları ve meşalelerle, G7 toplantısını protesto etmek üzere Torino çevre yolunda eylem yaptı. Söz konusu toplantı sebebiyle dün de bir grup öğrencinin toplantının yapılacağı saraya doğru yürüyüşünü polis yolları kapatarak durdurdu. Göstericiler, güvenlik güçlerinin barikatı önünde G7 ülkelerinin liderlerinin fotoğraflarını ve ABD bayrağını ateşe verdi.