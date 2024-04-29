ABD'de öğrenciler Filistin için ayakta! 900'den fazla öğrenci gözaltına alındı

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üniversitelerde Filistin eylemleri devam ediyor. Amerikan hükümeti ve üniversite yönetimleri de eylemleri engellemek için uğraşıyor. Üniversiteler eylem olmaması için kapatılıyor, bahçelerine kilit vuruluyor, mezuniyet törenleri erteleniyor.

AMERİKA'DA FİLİSTİN EYLEMLERİ BÜYÜYOR

Filistin’e destek veren öğrencilere de baskı yapılıyor. Okul yönetimleri eyleme katılan öğrencilere okuldan uzaklaştırma cezası veriyor, polis ise öğrencileri gözaltına alıp, okullardaki çadırları topluyor. Sadece öğrenciler değil eylemlere destek veren öğretim üyeleri de gözaltına alınıyor.

Amerika’daki üniversitelerde gözaltına alının öğrenci sayısı 900’ü aştı. Hükümetin ve okul yönetimlerinin tüm baskılarına rağmen eylemler devam ediyor. Öğrenciler geri adım atmıyor. George Washington Üniversitesi öğrencileri polis barikatlarını yıkarak okullarına girdi. Öğrenciler barikatların üzerinde ellerinde Filistin bayraklarıyla slogan attı. Los Angeles kentindeki California Üniversitesi’nde ise Filistin için gösteri yapan öğrencilerle İsrail destekçileri karşı karşıya geldi. Polis karşıt görüşlü öğrenciler arasında barikat kurdu.

EYLEMLER FRANSA'DA DA SÜRÜYOR

Fransa’daki üniversite eylemleri de devam ediyor. Paris'teki Sorbonne Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının son bulması talebiyle protesto düzenledi. Öğrenciler dev Filistin bayrağı açarak İsrail karşıtı sloganlar attı.