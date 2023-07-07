Suriye'de Rusya ve ABD karşı karşıya geldi

Suriye ile ortak hava tatbikatlarına başlayan Rusya, ABD ile karşı karşıya geldi. ABD, Suriye hava sahasında Rus savaş uçağını tahrik etti. Rus uçağı, ABD SİHA’sını kaçış manevraları yapmaya zorladı, ABD yine DEAŞ bahanesine sarıldı.

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Suriye semaları, Rusya ve ABD hava güçlerinin güreşine sahne oldu.

Rusya ve Suriye hava kuvvetleri 5 Haziran’da ortak tatbikata başladı. 5 gün sürecek ortak hava tatbikatı sırasında ABD’nin insansız hava aracı Rus savaş uçağını kışkırtmaya çalıştı. İki ülke Suriye hava sahasında karşı karşıya geldi.

Rus SU-35 savaş uçağı Suriye semalarında ABD’ye MQ-9 Reaper tipi bir SİHA ile karşılaştı. Rus SU-35 savaş uçağı, ABD SİHA’sını kaçış manevraları yapmaya zorladı.

ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM yaşananların görüntüsünü paylaşarak Moskova’yı hedef aldı. CENTCOM yapılan açıklamada “Bu yaşananlar, Suriye’de faaliyet gösteren Rus hava kuvvetlerinin profesyonellikten uzak ve güvensiz eylemlerin yeni bir seviyesini temsil etmektedir.” dendi.

CENTCOM görüntülerinde Rus savaş uçağının ABD MQ-9 Reaper’ına doğru yaklaştığı, işaret fişekleri attığı görünüyor.

Suriye’nin işgalci güç ilan ettiği ABD ise yine “DEAŞ” yalanına sarılarak, kendini savunmaya çalıştı. Rus uçaklarının “SİHA’ları taciz etmeye başladığını” ileri sürüldü. Rıusya’nın “ABD’nin DEAŞ ile mücadelesine odaklanmasını” engellediği savunuldu.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# rusya # suriye # Amerika Birleşik Devletleri

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