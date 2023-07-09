İsrail'de protestolar sürüyor! Gösterilere 100 binden fazla kişi katıldı

İsrail, yine eylemlere sahne oldu. Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkilerini sınırlayan düzenlemesi bir kez daha protesto edildi.

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İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta eylem yapıyor. Protestoların 27'inci haftasında ülke genelinde yine bu görüntüler kameralara yansıdı.

Ülke genelindeki gösterilere 100 binden fazla İsrailli katıldı.

Tel Aviv'de on binlerce protestocu, Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.

İsrail bayraklarıyla sık sık "demokrasi" sloganları atan göstericiler, koalisyon hükümetindeki politikacıları eleştiren pankart, döviz ve resimler taşıdı. Göstericiler, "Diren. En önemlisi korkusuz olmak." yazılı dev pankart açtı.

Protestolarda "Filistinlilerin hayatı önemlidir" yazılı pankartlar da taşındı.

Bazı göstericiler Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolunu tek yönlü olarak kapattı. İsrail polisi otoyolu kapatan göstericilere karşı TOMA ve güç kullandı. Tel Aviv içindeki bazı caddelerde de polis göstericilere atlı birliklerle müdahale etti. Bazı noktalarda göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı.

5 Ocak'ta duyurulan yargı reformu, Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

# israil # protesto # Binyamin Netanyahu

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