İşte Miçotakis'in ilk icraatı: "Eşcinsel evliliğe" onay!

Aile ve çocuğu yok eden LGBT, Yunanistan’da istediğini aldı. Yeni Demokrasi Partisi tek başına iktidar olabilmek için Batı’nın kültür dayatmasına teslim oldu.



Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis LGBT’ye teslim bayrağını çekti. Bir televizyon programına katılan Miçotakis, “Eşcinsel evlilik hayata geçecek ve bu stratejimizin bir parçası” dedi. Miçotakis, “Yunan toplumunun da buna hazır olduğunu” savundu.



Yunan başbakanı daha öncede 2021 yılında LGBT haklarını geliştirmek için bir komite oluşturmuştu. Miçotakis’in adımının, LGBT lobisi için Ortodoks dünyasında ve Balkanlar’da zafer anlamına geldiği belirtiliyor.