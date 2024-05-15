İzmir'de deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Ege Denizi'nde Karaburun'a 50.17 kilometre uzaklıkta saat 07.56'da yerin 9.74 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir dakika sonra ise yine Karaburun'a 45.60 kilometre uzakta saat 07.57'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Ege Denizi açıklarında meydana gelen deprem kent merkezinden hissedilmedi.