İzmir'de deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) açıkladı. İzmir'de deprem meydana geldi.

İzmir'de deprem oldu
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, Ege Denizi'nde Karaburun'a 50.17 kilometre uzaklıkta saat 07.56'da yerin 9.74 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir dakika sonra ise yine Karaburun'a 45.60 kilometre uzakta saat 07.57'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Ege Denizi açıklarında meydana gelen deprem kent merkezinden hissedilmedi.

Köprü ve otoyol ücretlerine zam! İşte yeni ücretlerKöprü ve otoyol ücretlerine zam! İşte yeni ücretlerEkonomi
# deprem # sarsıntı # karaburun
Çok Okunanlar
İzmir'de deprem oldu
İzmir'de deprem oldu
Köprü ve otoyol ücretlerine zam!
Köprü ve otoyol ücretlerine zam!
15 Mayıs 2024 çarşamba hava durumu
15 Mayıs 2024 çarşamba hava durumu
4 şehirde Bozdoğan-38 operasyonu!
4 şehirde Bozdoğan-38 operasyonu!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis'e gelecek"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Öğretmenlik Meslek Kanunu haftaya Meclis'e gelecek"
Öne Çıkanlar Doğu Perinçek MHP'ye düzenlenen 2. tertibi anlattı | ÇIKIŞ YOLU Doğu Perinçek MHP'ye düzenlenen 2. tertibi anlattı | ÇIKIŞ YOLU Kavala davasında yeni gelişme: Heyet değişti Kavala davasında yeni gelişme: Heyet değişti