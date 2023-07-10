KDHC'den ABD'ye sert uyarı! ABD'nin casusluk faaliyetlerine dur dediler

Asya-Pasifik’te gerilim kritik bir düzeye çıktı. ABD bölgeyi nükleer bir felakete sürüklüyor. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, ABD’nin sistematik bir şekilde hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı. Bir sonraki ihlal girişiminde ABD’nin casus uçaklarının vurulacağı uyarısı yaptı.

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ABD casusluk faaliyetlerini arttırdı. Bu kışkırtıcı adıma Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nden sert uyarı geldi.

Pyongyang, ABD’nin casus uçaklar ve İHA’larla hava sahalarını ihlal ettiğini açıkladı. Bilinçli yürütülen bir provokasyon olduğuna dikkat çekildi. Bir sonraki ihlal anında ABD’nin casusluk uçaklarının vurulacağı açıklandı. Mesaj ise, “Yanlış adımınız şoke edici kazaya yol açabilir” oldu.

KDHC Savunma Bakanlığı, ABD’nin sistematik ihlallerinin bölgede nükleer çatışmayı tahrik etmek için yapıldığı vurguladı.
Dünya kamuoyuna ABD’nin bölgeye nükleer silahlar konuşlandırıldığı hatırlatıldı. Washington’un bölgeyi nükleer çatışmaya her zamankinden fazla yaklaştırdığı uyarısı tekrarlandı.

Pyongyang, Pentagon’u çok sert bir şekilde eleştirdi. Açıklamada, "ABD'nin Kore Yarımadası'na stratejik nükleer silahlar sokma hamleleri, Kuzey Kore ile komşu ülkelere yönelik en aleni nükleer şantajdır ve hem bölgesel hem küresel barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit ve meydan okumadır” denildi.

Washington ise diplomatik tahrik çitasını da yükseltti. Çin'e karşı NATO'nun Asya'ya genişlemesi hedefi ile bölgedeki müttefiklerini Litvanya’ya davet etti. Pekin’in tüm uyarılarına rağmen, Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol Litvanya'daki NATO zirvesine katılacak.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# kore demokratik halk cumhuriyeti # Amerika Birleşik Devletleri

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