KDHC'den ABD'ye sert uyarı! ABD'nin casusluk faaliyetlerine dur dediler

ABD casusluk faaliyetlerini arttırdı. Bu kışkırtıcı adıma Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nden sert uyarı geldi.

Pyongyang, ABD’nin casus uçaklar ve İHA’larla hava sahalarını ihlal ettiğini açıkladı. Bilinçli yürütülen bir provokasyon olduğuna dikkat çekildi. Bir sonraki ihlal anında ABD’nin casusluk uçaklarının vurulacağı açıklandı. Mesaj ise, “Yanlış adımınız şoke edici kazaya yol açabilir” oldu.

KDHC Savunma Bakanlığı, ABD’nin sistematik ihlallerinin bölgede nükleer çatışmayı tahrik etmek için yapıldığı vurguladı.

Dünya kamuoyuna ABD’nin bölgeye nükleer silahlar konuşlandırıldığı hatırlatıldı. Washington’un bölgeyi nükleer çatışmaya her zamankinden fazla yaklaştırdığı uyarısı tekrarlandı.

Pyongyang, Pentagon’u çok sert bir şekilde eleştirdi. Açıklamada, "ABD'nin Kore Yarımadası'na stratejik nükleer silahlar sokma hamleleri, Kuzey Kore ile komşu ülkelere yönelik en aleni nükleer şantajdır ve hem bölgesel hem küresel barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit ve meydan okumadır” denildi.

Washington ise diplomatik tahrik çitasını da yükseltti. Çin'e karşı NATO'nun Asya'ya genişlemesi hedefi ile bölgedeki müttefiklerini Litvanya’ya davet etti. Pekin’in tüm uyarılarına rağmen, Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol Litvanya'daki NATO zirvesine katılacak.