NATO Zirvesi'nde Asya-Pasifik kışkırtması! Çin ve KDHC hedef alındı

Pekin, "NATO'nun Asya-Pasifik'e genişlemesine kararlı yanıt verileceği" uyarısı yaparken, Pyongyang'dan kıtalararası balistik füze misillemesi geldi.

Asya-Pasifik'te gerilim tırmanıyor. NATO sınırlarını bölgeye ulaştırma amacıyla Güney Kore ve Japonya'yı Litvanya'daki liderler zirvesine dahil etti.

ABD'nin bölge müttefiki Güney Kore ile 11 başlıkta ortaklık kurulmasını içeren işbirliği anlaşması imzalandı. Vilnius bildirisinde Tek Çin politikası hedef alındı. Çin'in NATO'nun çıkarlarını tehdit ettiği savunuldu.

Çin'in bu açıklamalara tepkisi sert oldu. Vilnius Zirvesi'ne Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin katılmasına tepki gösterildi. NATO'nun Asya Pasifik'e doğru genişlemesine kararlı yanıt verileceği ilan edildi. Asya-Pasifik'e silah yığan ABD ve NATO uyarıldı.

Pekin yönetimi diplomatik uyarıların ardından askeri uyarı da yaptı. Çin donanması Tayvan çevresine konuşlandırıladı. Çin askeri uçakları bölgede hava devriyelerine başladı.

ABD'nin casus uçaklarla hava sahasını ihlal ettiği Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'den de misilleme geldi. KDHC kıtalararası balistik füze denemesi ile uyarı yaptı. ABD'nin kuşatma girişimlerine karşı füze denemelerine devam edeceğini vurgulayan Pyongyang'ın füzesi Japon denizine düştü.

KDHC'nin misillemesine Vilnius'tan yani NATO zirvesinden yanıt geldi. Güney Kore ve Japonya liderleri Litvanya'dan KDHC'ye tehditler savurdu. Balistik füze denemelerine karşı Pyongyang "bedel ödemekle" tehdit edildi.