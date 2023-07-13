Wagner mühimmatlarını Rus ordusuna teslim etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusuna teslim edilmiş Wagner silahlarını gösteren bir video paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı videoda, Rus askerleri cephane, topçu silahları, tanklar ve zırhlı araçlar dahil olmak üzere silah teslim alırken görülüyor.

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Wagner # rusya savunma bakanlığı

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