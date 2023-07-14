Birleşmiş Milletler Kıbrıs'ta yine federasyon dedi! Çözümsüzlükte ısrar ediyorlar

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs konulu toplantısından yine federal çözüm çağrısı çıktı.

Konseyin açıklamasında, "Taraflar, BMGK kararları uyarınca, siyasi eşitlik temelinde kapsamlı, adil, iki toplumlu ve iki kesimli federal çözüm için resmi müzakerelere dönmeyi hedeflemeli" ifadeleri kullanıldı.

Kıbrıs’ta egemen eşit 2 devletli çözüm çağrılarını görmezden gelen ve federasyon çözümsüzlüğünde ısrar eden Birleşmiş Milletler’e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’den tepki geldi.

KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dânâ, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin açıklamasının "Ada'daki mevcut gerçekleri yansıtmaktan uzak" olduğunu belirtti. Kıbrıs’ta eşit egemen iki devletli çözümden başka bir seçeneğin olmadığını vurguladı.

- Açıklama Kıbrıs'ta tek çözüm çerçevesi olarak kapsamlı bir şekilde tüketilmiş ve kategorik olarak başarısızlığa uğramış olan federal formülü tekrarlamaktan öteye gitmemektedir. Konsey’in bu yaklaşımı, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün önündeki en büyük engeldir. Bu vahim adaletsizlik, Konsey tarafından tatmin edici bir şekilde ele alınmadığı sürece, Konsey'in Kıbrıs konusuna ilişkin iddia ettiği tarafsız yaklaşımının, ikna edici olması veya herhangi bir olumlu sonuç doğurması mümkün değildir. Özden gelen haklarımız olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statümüzün teyidi, Ada'daki iki taraf arasında iş birliği zemininde bir anlaşmanın yolunu açacak resmi bir müzakere sürecinin başlayabilmesi ve başarıya ulaşabilmesi için bir gerekliliktir.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Birleşmiş Milletler’in "federal çözüm" çağrısının "Tarafsızlık ilkesine aykırı." vurgulandı.