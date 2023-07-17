Kiev'den Kerç Köprüsü'ne terör saldırısı! Peş peşe patlamalar yaşandı

Ukrayna Karadeniz Tahıl Koridoru'nun altına dinamit koyup patlattı. Anlaşmanın bittiği gün Kırım'daki Kerç Köprüsü'nde peş peşe sadırılar yapıldı. 1 çocuk yaralandı, 2 sivil yaşamını yitirdi.

Kiev, 9 ay sonra yine gece yarısı Rusya'ya bağlı Kırım'da terör saldırıları düzenledi. Kerç Köprüsü hedef alındı.

Ukrayna insansız deniz araçlarıyla, tahıl koridoru için açıklan güvenli deniz koridorunu kullanarak Kerç Boğazı Köprüsü'ne saldırdı. Saldırı sırasında seyir halinde olan bir araç küle döndü. 2 sivil hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.

KREMLİ'DEN MİSİLLEME UYARISI

Rusya saldırıların terör eylemi olduğunu belirtti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırının arkasında NATO, ABD ve AB'nin olduğuna işaret etti. Peskov, "Kuzey Atlantik İttifakı'ndan ve Washington'dan Kiev'e sürekli olarak ne kadar bilgi geldiğini çok iyi biliyoruz" dedi. ABD ve İngiliz İstihbaratlarının yönlendirmesiyle gerçekleştirilen saldırıya karşılık verileceğini de vurguladı.

Kiev'in terör saldırılarıyla Rusya'nın direncini kırmayacağı kaydedildi. Kerç Köprüsü'nün ayaklarının sağlam olduğu, demiryolu hattının onarılarak seferlerin yeniden başladığı açıklandı.

UKRAYNA TERÖR SALDIRISINI KABUL ETTİ

Batı'nın saldırı sonrasında övgüler yağdırdığı Ukrayna'dan pişkin bir açıklama geldi. Ukrayna Güvenlik Servisi Sözcüsü Artem Dehtyarenko, "Putin rejiminin sembollerinden birinin bir kez daha askeri yüke dayanamadığını ilgiyle izliyoruz" diyerek terör saldırısını kabul etti. Yeni terör saldırıları için hazırlık yaptıklarını söyledi.