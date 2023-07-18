Hürmüz Boğazı'nda ABD tehdidi! F-35 ve F-16 sayısını artırıyorlar

Hürmüz Boğazı'nda ABD tehdidi artıyor.

ABD İran’ın son aylarda ticaret gemilerini taciz etmesi ve alıkoymasının ardından Hürmüz Boğazı'na savaş gemisi göndereceğini ve F-35 ile F-16 sayılarını artıracağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü Sabrina Singh, gazetecilere yaptığı açıklamada “Pentagon, ABD’nin Hürmüz Boğazı ve çevresini gözlemlemek için bölgedeki varlığını ve kabiliyetini artırıyor” dedi.

Yeni gönderilecek jetlerin nerelere konuşlandırılacağı ve ne kadar süre bölgede kalacakları henüz belli değil.

Dünyanın ham petrol ve petrol ürünlerinin yaklaşık beşte biri Basra Körfezi’nin okyanusa açıldığı İran ve Umman arasındaki Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor.