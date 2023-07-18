İran'da turizm ve sanat bir arada! Kumdan Heykel Festivali renkli görüntülere sahne oldu
İran’da 7’incisi düzenlenen Kumdan Heykel Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Hazar Denizi kıyısında düzenlenen 3 günlük festivalde, turizm ile sanatın birleştirilmesi hedeflendi.
Gürkan Demir
7’inci İran Kumdan Heykel Festivali tamamlandı. 3 gün süren festivalde birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.
Ülkedeki seçkin sanatçıların hünerini sergilediği festivalde ortaya 16 eser koyuldu. Bu festivalde öne çıkanlar ise hayvan figürleri oldu.
Hazar Denizi kıyısında yer alan Babulser şehrindeki kumdan heykel festivaline bölge halkı da büyük ilgi gösterdi.