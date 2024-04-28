Düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Olay, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde meydana geldi. Düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Zeytinbeli Mahallesi'ndeki düğünde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından 1 kişi tabancayla başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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