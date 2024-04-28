Düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde meydana geldi. Düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Editör: Yağmur Biçen

Zeytinbeli Mahallesi'ndeki düğünde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından 1 kişi tabancayla başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Minibüs tıra çarptı: Yaralılar varMinibüs tıra çarptı: Yaralılar varYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# yaralama # silahlı kavga # düğün
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