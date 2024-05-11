LPG’li araç alev topuna döndü

yürekleri ağza getiren olay, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki LPG’li otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

LPG’li araç alev topuna döndü
Editör: Yağmur Biçen
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Olay, Marmaraereğlisi'nin Dereağzı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camii yakınlarındaki alt geçitte meydana geldi.

Şehir merkezi istikametine seyreden LPG’li aracın motor kısmından dumanlar yükseldi. Yangını fark eden sürücü ve yolcular, yol kenarına park ettikleri araçtan inerek itfaiyeden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen Marmaraereğlisi itfaiye istasyon ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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