Toz taşınımı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

Uzmanlar toz taşınımı için uyarılarını sürdürüyor. Ülke genelinde etkili olan toz taşınımı bazı illerde günlük yaşamı felç etti.

Toz taşınımı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor
Editör: Yağmur Biçen
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Toz taşınımı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü.

Kent merkezleri ve bazı ilçelerde toz taşınımı etkili oldu.

Taşınım nedeniyle araçların üzeri tozla kaplandı, bazı yerlerde görüş mesafesi düştü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Hava durumu # toz taşınımı # olumsuz hava koşulları
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