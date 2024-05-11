Putin'in en çok konuştuğu devlet lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu

Kommersant gazetesi Vladimir Putin'in 20'nci başkanlık yılı için bazı istatistikler paylaştı. İstatistiklerin dayanağı Kremlin'den yapılan açıklamalara dayanıyor.

Putin'in en çok konuştuğu devlet lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu
Editör: Yağmur Biçen
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7 Mayıs 2023 - 7 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki 20’inci yılına ilişkin Ortaya çıkan istatistiklere göre: 

  • Toplam 293 gün çalıştı, dolayısıyla 72 gün tatil yaptı. Bu da haftada bir gün tatil yapması anlamına geliyor. 
  • Toplam 736 konuyla ilgilendi (günde 2,5 konu),
  • Beş defa Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile yüz yüze görüştü,
  • Altı ülkeyi ziyaret etti (Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri);
  • Konuşmalarında Rusya 1.844, Ukrayna 416, ABD 126 ve Türkiye 88 kere geçti;
  • Toplam 650 kere Afrika ile ilgili açıklama yaptı; 
  • Telefonda en çok konuştuğu yabancı lider 9 kez ile Recep Tayyip Erdoğan oldu. 
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