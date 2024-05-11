Putin'in en çok konuştuğu devlet lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu
Kommersant gazetesi Vladimir Putin'in 20'nci başkanlık yılı için bazı istatistikler paylaştı. İstatistiklerin dayanağı Kremlin'den yapılan açıklamalara dayanıyor.
7 Mayıs 2023 - 7 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki 20’inci yılına ilişkin Ortaya çıkan istatistiklere göre:
- Toplam 293 gün çalıştı, dolayısıyla 72 gün tatil yaptı. Bu da haftada bir gün tatil yapması anlamına geliyor.
- Toplam 736 konuyla ilgilendi (günde 2,5 konu),
- Beş defa Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile yüz yüze görüştü,
- Altı ülkeyi ziyaret etti (Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri);
- Konuşmalarında Rusya 1.844, Ukrayna 416, ABD 126 ve Türkiye 88 kere geçti;
- Toplam 650 kere Afrika ile ilgili açıklama yaptı;
- Telefonda en çok konuştuğu yabancı lider 9 kez ile Recep Tayyip Erdoğan oldu.