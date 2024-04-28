Derbide gülen taraf Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligin 34. haftası, dev bir derbiye sahne oldu. Ligin zirvesinde ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk yarışından erken koparak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş'ı Ülker Stadı'nda ağırladı.

Zorlu mücadelenin 25. dakikasında Beşiktaş'ta Al-Musrati, Fred'e yaptığı hareket sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Fenerbahçe 30. dakikada Batshuayi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin 69. dakikada attığı golle skoru 2-0 yaparken, Beşiktaş Cenk Tosun'un 82. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca sarı-lacivertli takım, derbiden 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 89'a çıkartan sarı-lacivertliler, sezonun bitimine 4 maç kala lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde şampiyonluk umutlarını devam ettirdi

BEŞİKTAŞ'A KARŞI 3 SEZON SONRA KAZANDI

Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı 3 sezon sonra kazandı. Fenerbahçe, sahasında siyah-beyazlı rakibine karşı son olarak 2019-2020 sezonunun ilk 3-1 kazanmıştı.

2020-2021 sezonunda sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 2021-2022 sezonunda ise rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Geçen sezon Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibine 4-2 mağlup olmuştu.

Sarı-lacivertliler, rakibini bu kez sahasında 2-1 mağlup ederek, taraftarı önündeki kazanamama serisine son verdi.

BATSHUAYI GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Beşiktaş maçıyla birlikte bu sezon ligde ikinci kez ilk 11'de sahaya çıkan Michy Batshuayi, 30. dakikada takımını öne geçiren isim oldu.

Ligde süre aldığı son 6 maçın 5'inde fileleri havalandırmayı başaran Batshuayi, Süper Lig'deki 11. golünü atarken bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını da 23'e yükseltti.

İRFAN CAN 18. KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Beşiktaş karşısında takımının ikinci golünü atan İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe forması altında 18. kez topu filelerle buluşturdu.

İrfan Can Kahveci, skoru 2-0'a getiren golüyle bu sezon ligdeki 12. golünü kaydetti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6 kez fileleri havalandıran milli futbolcu, yaptığı 12 asistle de toplamda 30 gole etki etti.

İSMAİL YÜKSEK SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ

Derbinin ilk yarısında İsmail Yüksek yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. İsmail Yüksek, 19. dakikada sedyeyle oyundan çıkarıldı.

İsmail Yüksek'in sakatlığının ardından teknik direktör İsmail Kartal, 3 Türk oyuncu kuralı sebebiyle 2 değişiklik yapmak zorunda kaldı.

İsmail Yüksek'in yerine Rade Krunic oyuna dahil oldu. Yüksek'in oyundan çıkmasının ardından sahada yerli futbolcu olarak Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci kalırken, üçüncü Türk futbolcu olarak Çağlar Söyüncü de oyuna dahil oldu. Bu değişiklikte savunmadan Rodrigo Becao oyundan alındı.

SON 8 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Beşiktaş derbisinden 2-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, ligde iç sahada oynadığı son 8 maçta da kalesinde gol gördü.

Bu sezon taraftarı önünde oynadığı 17 maçın yalnızca 3'ünde gol yemeyen İsmail Kartal'ın ekibi, 14 maçta ise toplam 20 kez topu ağlarından çıkardı.

İSMAİL KARTAL: "3 PUANI ALDIK, YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Süper Lig'in 34. haftasında derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandıklarını belirten İsmail Kartal, "Oyunun başında çok tempolu üretken bir oyun oynadık. 2-3 net pozisyon yakaladık ilk 15 dakikada. Sonra golü bulduk. Rakip 10 kişi kalınca daha fazla geriye gömüldükleri için üretkenliğimiz azaldı. Devre arasında hemen ikinci ve üçüncü golü bulmamız gerektiğini konuştuk. Daha önceki yıllarda Beşiktaş eksik kalsa da buradan puan ya da puanlar alarak çıktı. Rakip 10 kişi kaldı diye maçı kazanmadık. İkinci golü bulduk, farkı daha da artırabilirdik. Son bölümde Cenk'in attığı golle 2-1 kazanmayı bildik. 3 puanı aldık yolumuza devam ediyoruz. Maç başından sonuna kadar müthiş destek veren taraftarlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Son maça kadar mücadele edeceklerini aktaran İsmail Kartal, "Bu maçta Batshuayi'nin oynamasını düşündük. Antrenmanlardaki analizlerimiz sonucunda ekibimle Batshuayi'de karar kıldık. Elinden geleni yaptı, güzel de bir gol attı. Şampiyonluk yarışında yüzdesel olarak bir şey söyleyemem ama biz önümüzdeki 4 maçı kazanıp, son ana kadar şampiyonluk yarışının içinde olmak istiyoruz. Ümidimizi, inancımız kaybetmedik. Son maça kadar iddiamızı sürdürmeyi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Maçta sakatlanan İsmail Yüksek'in durumunun yarın netleşeceğini ifade eden İsmail Kartal, "Maçın başından sonuna kadar oyunu domine eden bir takım vardı. Oyunun başlangıcında belirli bölümlerinde golü arayan, rakip sahada oynayan bir Fenerbahçe vardı. Rakibin (Galatasaray) sahasında oynayacağımız maç o günkü şartlar, konsantrasyon çok önemli olacak. Ben takımıma sonuna kadar güveniyorum ve kazanacağımızı biliyorum." şeklinde görüş belirtti.

BEŞİKTAŞ DERBİLERDE PUAN ALAMADI

Bu sezon 13. yenilgisini yaşayan siyah-beyazlılar, 51 puanda kalarak Avrupa'ya gitme şansını da riske soktu.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda oynadığı tüm derbileri kaybetti. Beşiktaş, 9 sezonun ardından ilk kez bir sezonda tüm derbilerde mağlup oldu.

2014-2015 sezonunda Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynadığı tüm derbilerde rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, 9 yıllık aranın ardından bu olumsuz istatistiği tekrarladı.

AL-MUSRATI DERBİLERDE HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Al-Musrati oynadığı 2 derbi maçta da takımını zor durumda bıraktı.

25. dakikada Fenerbahçeli futbolcu Fred'e yaptığı faul sonrasında VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Libyalı futbolcu takımını derbi maçta eksik bıraktı.

Siyah-beyazlı takımla ilk derbi maçına Galatasaray karşısında çıkan siyah-beyazlı oyuncu, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada kendi kalesinde attığı golle takımının 1-0 yenilmesinde başrol oynamıştı.

KADIKÖY'DE SON 7 MAÇTA 7 KIRMIZI KART

Beşiktaş, Fenerbahçe'ye konuk olduğu son 7 maçta toplam 7 kırmızı kart gördü.

2017 senesinde oynanan ve Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup'un kırmızı kart gördüğü derbinin ardından siyah-beyazlı ekip, 2018 senesinde oynanan derbi maçı da 11 kişi tamamlayamadı.

2020 senesinde siyah-beyazlıların 4-3 üstünlüğüyle tamamlanan derbide de Cyle Larin oyundan ihraç edilirken, geçen sezon Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı derbide Welinton kırmızı kart görmüştü.

Siyah-beyazlı takımda Kadıköy'de maçı tamamlayamayan son isim ise Al-Musrati oldu. Bu süreçte oynanan 2 müsabakada ise siyah-beyazlı oyuncular kırmızı kart görmedi.

Bu sezon derbilerde puan alamayan Beşiktaş, oynadığı 4 derbinin 3'ünü 10 kişi tamamladı.

Kırmızı kart görmediği tek derbi maçta Fenerbahçe'ye Dolmabahçe'de 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu maçta 5 sarı kart gördü. Galatasaray ile oynanan derbilerin ikisinde de 10 kişi kalan Beşiktaş'ta Mert Günok, Omar Colley ve Al-Musrati kırmızı kart gören oyuncular oldu.