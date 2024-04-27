Busenaz Sürmeneli Avrupa şampiyonu

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Busenaz Sürmeneli Avrupa şampiyonu
Editör: Yağmur Biçen

Busenaz Sürmeneli, Sırbistan’da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası finalinde 66 kiloda Rus boksör Albina Moldazhanova’yı 5-0 mağlup ederek kariyerindeki tek eksik olan altın madalyaya hak kazandı.


2019’da Alcobendas’ta, 2022’de de Budva’da düzenlenen Avrupa şampiyonalarında iki bronz madalyası bulunan Busenaz Sürmeneli, ilk kez finalde yer aldığı 2024 Avrupa Boks Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşarak tarihe geçti.

Köylü artık yaz kış demeden zarar ediyor!Köylü artık yaz kış demeden zarar ediyor!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Busenaz Sürmeneli # Avrupa Şampiyonası
Çok Okunanlar
Bankalar faizleri artırdı! İşte 100 bin TL'nin faiz getirisi
Bankalar faizleri artırdı! İşte 100 bin TL'nin faiz getirisi
3 Mayıs'a dikkat!
3 Mayıs'a dikkat!
HAMAS'tan ateşkes açıklaması!
HAMAS'tan ateşkes açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ertelendi! Talep Türkiye'den geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ertelendi! Talep Türkiye'den geldi
İYİ Parti yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kimdir?
İYİ Parti yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kimdir?
Öne Çıkanlar Eğitimde devlet zaafı | Prof. Dr. Atakan Hatipoğlu yazdı Deniz Çağlayan Cengiz yorumladı! Eğitimde devlet zaafı | Prof. Dr. Atakan Hatipoğlu yazdı Deniz Çağlayan Cengiz yorumladı! Arda Güler'den ilk 11 çıktığı ilk maçta gol geldi! Arda Güler'den ilk 11 çıktığı ilk maçta gol geldi!