Köylü artık yaz kış demeden zarar ediyor!

Yaz kış demen çalışan köylü artık kar değil zarar ediyor, ya da maliyetine çalışıyor. Çiftçi kendisine el uzatılmasını bekliyor. Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, kazanamayan çiftçinin başka alanlara yönelmeye başladığını söyledi.

GENÇLER ÇİFTİÇİLİK MESLEĞİNDEN UZAKLAŞIYOR

Çiftçinin yaş ortalaması 60-65 arasında. Artan maliyetler, kazancın yetersiz olması, köylerde sosyal imkanların az olması gençleri çiftçilik mesleğinden soğutuyor.



Tarım Ve Orman Bakanlığı planlı üretim üzerinden çalıştıklarını söylüyor ancak çiftçinin pek umudu yok.



