Köylü artık yaz kış demeden zarar ediyor!
Çiftçi üretimden kopuyor, veriler korkutuyor. Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, "önceki yıllara göre tarımsal üretimde yüzde 10'luk bir kaçış var" dedi. Gemici vakit kaybetmeden girdi maliyetlerinin aşağı çekilmesini talep etti.
Yaz kış demen çalışan köylü artık kar değil zarar ediyor, ya da maliyetine çalışıyor. Çiftçi kendisine el uzatılmasını bekliyor. Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, kazanamayan çiftçinin başka alanlara yönelmeye başladığını söyledi.
GENÇLER ÇİFTİÇİLİK MESLEĞİNDEN UZAKLAŞIYOR
Çiftçinin yaş ortalaması 60-65 arasında. Artan maliyetler, kazancın yetersiz olması, köylerde sosyal imkanların az olması gençleri çiftçilik mesleğinden soğutuyor.
Tarım Ve Orman Bakanlığı planlı üretim üzerinden çalıştıklarını söylüyor ancak çiftçinin pek umudu yok.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi