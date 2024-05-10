Türkiye Liseliler Birliği'nden Milli Eğitim Bakanlığı önüne çağrı

Okul müdürü İbrahim Oktugan'ın İstanbul Eyüpsultan'da öğrencisi tarafından silahla vurularak hayattan koparılmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Bir tepki de Türkiye Liseliler Birliği'nden geldi.

Türkiye Liseliler Birliği'nden Milli Eğitim Bakanlığı önüne çağrı
Editör: Yağmur Biçen

7 Mayıs günü İstanbul Eyüpsultan'da bir öğrenci okuldan atılmasını sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı hayattan koparmıştı. Türkiye'nin pek çok yerinde İbrahim öğretmenin öldürülmesini meslektaşları derse girmeyerek protesto etti.

Liselilerden de bir basın açıklamasına çağrı geldi. Türkiye Liseliler Birliği "Öğretmene, öğrenciye şiddete hayır!" diyerek Milli Eğitim Bakanlığı önüne çağrı yaptı. Sosyal medyadan çağrıda bulunan Türkiye Liseliler Birliği:

"Öğretmene, öğrenciye şiddete hayır diyoruz!

Öğretmen - öğrenci birliğini bozmak isteyen bu sisteme karşı güvenli, huzurlu okul talebimizi yarın MEB önünden dile getireceğiz. 

Açıklamamıza katılmak için 0 541 819 03 09" ifadelerini kullandı.

Türkiye Liseliler Birliği'nden Milli Eğitim Bakanlığı önüne çağrı - Resim : 1

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