20 şehirde Narkoçelik-16 operasyonları! 366 şüpheli yakayı ele verdi

Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak uyuşturucuyla mücadele amacıyla 20 şehirde Narkoçelik-16 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

366 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, 230 ekip ve 980 jandarma personelinin katılımıyla Diyarbakır, Antalya, İzmir, Ağrı, Kastamonu, Amasya, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Sakarya, Van, Bingöl, Aydın, Tekirdağ, Çanakkale, Hatay, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kayseri olmak üzere 20 ilde operasyonların düzenlendiğini belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya operasyonlarda, 366 şüphelinin yakalandığını, 700 kilogram uyuşturucu madde ve 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini anlattı.

Paylaşımında operasyona ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma personelini tebrik etti.