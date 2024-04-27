Buğday hasadı yaklaşırken çiftçinin yükü artıyor!

Buğdayda hasat dönemi başlıyor. Üretici ise zor şartlarda ektiği ürünün satılmasını istiyor. Üreticinin bu yılda ekim döneminde karşılaştığı en büyük sorun; artan mazot fiyatı, işçilik arazi kirası ve işçilik ücreti oldu.



İklimde yaşanan değişiklerin etkisiyle bu yıl kış uykusundan erken uyanan tarla fareleri, Türkiye'nin birçok ilinde ekili hububat alanlarını istila etti. Bu durumda üretici için büyük zarara yol açtı.

ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2024 yılı 1 kilogram buğday üretim maliyetinin 10 lira 87 kuruş olduğunu belirtti. Üreticinin zor şartları da dikkate alınarak Toprak Mahsulleri Ofisi’nin buğday fiyatını bir an önce açıklaması gerektiğini ifade etti: "Toprak Mahsulleri Ofisi hasat başlamadan alım merkezlerini hazır hale getirmeli, gerekirse geçen yıl olduğu gibi yığma alım yaparak, gelen buğdayın tamamını alacağını açıklamalıdır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Tarım Kredi Kooperatifleri ve TÜRKŞEKER de buğday alımı yapmalıdır.”