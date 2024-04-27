ABD'de İsrail protestoları sokağa taştı!

22'DEN FAZLA ÜNİVERSİTEDE EYLEMLER SÜRÜYOR

Amerika Birleşik Devletleri’nde, son dönemlerin en büyük protesto dalgası giderek büyüyor. En Az 22 üniversitedeki devam eden Filistin’e destek gösterilerine, New Yorklu işçiler ve kitle örügütü remsilcileri de katıldı. Öğrenci protestolarına işçi sınıfının da dahil olmasıyla eylemler kampüsten alanlara taşındı ve Amerikan halkı ile buluştu.

ORTODOKS YAHUDİ CEMAATİNDEN DESTEK

New York'ta yaşayan Ortodoks Yahudi cemaatinin bazı üyeleri de ellerinde İsrail ve Siyonizm karşıtı pankartlarla katıldıkları protestoda, "Filistin'in haklı davasının yanında olduklarını" belirttiler.



New Yorklu Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Cortez ile Minnesota Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar da Columbia Üniversitesindeki Gazze Dayanışma Kampını ziyaret ederek, öğrencilere destek verdi.

OTURMA EYLEMİNDE 10.GÜN

Columbia Üniversitesi yönetiminin Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere sağladığı mali yatırımlara tepki amacıyla öğrencilerin, kampüs bahçesinde başlattıkları oturma eylemi 10'uncu günü geride bıraktı. Öğrenciler, kampüslerde hiç olmadığı kadar güçlü olduklarını, Filistin için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.



George Washington Üniversitesi’nde, Amerikan yönetiminin İsrail’e verdiği desteği protesto eden öğrenciler, eylemlerini polis ablukası altında sürdürüyor.



Polis, üniversite bahçesine Filistin ile dayanışma çadırı kuran öğrencileri, kampüs dışına çıkarmak istedi. Ancak direnişi kıramadı. Bunun üzerine öğrencilerin bulunduğu bahçe demir bariyerlerle abluka altına alındı. Ancak polisin bu tutumu, tepkinin daha da artmasına neden odu.



Washington yönetimi, ABD’nin dört bir yanındaki en az 22 üniversitede devam eden eylemlerin, yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde, işçi sendikaları ve STK’ların da katılımıyla ülke genelinde sokak hareketlerine dönüşmesinden endişe ediyor.