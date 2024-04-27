Karşıyaka'da belediye işçilerinden eylem: “parça parça değil, tek seferde maaş istiyoruz”

İzmir’de birçok belediye mali kiriz yaşıyor. Onlardan biri de Karşıyaka Belediyesi. Mart ayı maaşları eksik yatınca işçiler Belediye kapısında eylem yaptı.

MAAŞLARININ YÜZDE 54'ÜNÜ ALABİLDİLER

Belediye’de Personel A.Ş. çalışanlarına Mart ayı maaşının geçen hafta yüzde 33′ ü bu hafta da yüzde yüzde 21'i yattı. Özetle emekçiler maaşının yüzde 54’ünü alabildi.



CHP’li belediye Kent AŞ çalışanlarına ise, Mart ayı maaşından kişi başı 10 bin TL yatırabildi.İşçiler yeni seçilen Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’a seslendi. "Tek sefer de ödenen maaş istiyoruz" dedi. Oturma eylemi yaptı.

250 İŞÇİNİN MAAŞI ÖDENMEDİ

CHP'li Buca Belediyesinde de ödeme sorunu yaşanıyor. Yaklaşık 250 işçinin Mart ayı maaşları ödenmedi. İşçilerin 3 aydır yemek ücretleri de hesaplarına yatırılmadı.



İzmir Büyükşehir Belediye şirketleri İZENERJİ, İZELMAN ve İZDOĞA'da nisan ayı ikramiyeleri çalışanlara verilemedi.

300 KİŞİ İŞTEN ÇIKARTILDI

Öte yandan AK Parti’den CHP’ye geçen Kiraz Belediyesi’nde 300 işçi çıkarıldı. Ulusal Kanal’a konuşan Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Çoşkun, çıkarılan işçilerin seçim yatırımı olarak alınan personel olduğunu belirtti. Çoşkun, "eski yönetim 1 Ocak-31 Mart arasında alınan işçilere iş sözleşmesinin seçim sonrası imzalanacağı taahhüdü vermiş" dedi.



