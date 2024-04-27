Karşıyaka'da belediye işçilerinden eylem: “parça parça değil, tek seferde maaş istiyoruz”

İzmir'de CHP’li Karşıyaka Belediyesi, işçilerin mart ayı maaşını eksik yatırdı. İşçiler belediye binası önünde eylem yaptı. Emekçiler yeni seçilen başkan Yıldız Ünsal’a seslendi, “parça parça değil, tek seferde maaş istiyoruz” dedi.

Editör: Özgür Doğu Saymaz
Son Güncelleme:

İzmir’de birçok belediye mali kiriz yaşıyor. Onlardan biri de Karşıyaka Belediyesi. Mart ayı maaşları eksik yatınca işçiler Belediye kapısında eylem yaptı.

MAAŞLARININ YÜZDE 54'ÜNÜ ALABİLDİLER

Belediye’de Personel A.Ş. çalışanlarına Mart ayı maaşının geçen hafta yüzde 33′ ü bu hafta da yüzde yüzde 21'i yattı. Özetle emekçiler maaşının yüzde 54’ünü alabildi.

CHP’li belediye Kent AŞ çalışanlarına ise, Mart ayı maaşından kişi başı 10 bin TL yatırabildi.İşçiler yeni seçilen Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’a seslendi. "Tek sefer de ödenen maaş istiyoruz" dedi. Oturma eylemi yaptı.

250 İŞÇİNİN MAAŞI ÖDENMEDİ

CHP'li Buca Belediyesinde de ödeme sorunu yaşanıyor. Yaklaşık 250 işçinin Mart ayı maaşları ödenmedi. İşçilerin 3 aydır yemek ücretleri de hesaplarına yatırılmadı.

İzmir Büyükşehir Belediye şirketleri İZENERJİ, İZELMAN ve İZDOĞA'da nisan ayı ikramiyeleri çalışanlara verilemedi.

300 KİŞİ İŞTEN ÇIKARTILDI

Öte yandan AK Parti’den CHP’ye geçen Kiraz Belediyesi’nde 300 işçi çıkarıldı. Ulusal Kanal’a konuşan Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Çoşkun, çıkarılan işçilerin seçim yatırımı olarak alınan personel olduğunu belirtti. Çoşkun, "eski yönetim 1 Ocak-31 Mart arasında alınan işçilere iş sözleşmesinin seçim sonrası imzalanacağı taahhüdü vermiş" dedi.

İYİ Parti'de Olağanüstü Kurultay ve Akşener'in veda konuşmasıİYİ Parti'de Olağanüstü Kurultay ve Akşener'in veda konuşmasıGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# İzmir # izmir # Karşıyaka # eylem
Çok Okunanlar
Bankalar faizleri artırdı! İşte 100 bin TL'nin faiz getirisi
Bankalar faizleri artırdı! İşte 100 bin TL'nin faiz getirisi
3 Mayıs'a dikkat!
3 Mayıs'a dikkat!
HAMAS'tan ateşkes açıklaması!
HAMAS'tan ateşkes açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ertelendi! Talep Türkiye'den geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ertelendi! Talep Türkiye'den geldi
İYİ Parti yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kimdir?
İYİ Parti yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kimdir?
Öne Çıkanlar Özgür Özel Erdoğan'la ne konuşacağını açıkladı! Özgür Özel Erdoğan'la ne konuşacağını açıkladı! Arda Güler'den ilk 11 çıktığı ilk maçta gol geldi! Arda Güler'den ilk 11 çıktığı ilk maçta gol geldi!