İYİ Parti'de Olağanüstü Kurultay ve Akşener'in veda konuşması

İyi Parti 5’inci Olağanüstü Kurultayı yapıldı. Genel başkanlık koltuğunu bırakan Meral Akşener, “Emaneti devretme günü” diyerek son konuşmasını yaptı. Akşener, aldığı kararlardan pişman olmadığını söyledi. Kurultayda genel başkanlık için 4 isim yarıştı.

Seçim yenilgisi sonrası üst düzey istifaların da yaşandığı İyi Parti olağanüstü kongresini Ankara’da topladı. Akşener konuşmasında : "Seçim sonuçları doğrultusunda aldığımız riskin farkındaydım. Gerektiğinde bedel ödemeyi de bildim. Bugün de pişman değilim." ifadelerine yer verdi.

SALON DOLMADI

Meral Akşener’in genel başkan adayı olmadığı kongreyi İyi Parti yöneticileri, milletvekilleri, delegeler, il ve ilçe başkanları ile davetliler takip edebildi. Parti üyesi olup kurultayı takip etmek isteyenler ise daha önce alınan karar gereği salona alınmadı. 5 bin kapasiteli salon dolmadı.

"SON KEZ KARŞINIZDAYIM!"



Meral Akşener kürsüye çıktı "son kez karşınızdayım sözleri" ile veda konuşması yaptı. Bedelini ben ödedim artık fatura sırası sizde” sözleri ile İyi Partililere seslendi.

Akşener konuşmasının hemen ardından kurultay salonundan ayrıldı.



İyi Parti olağanüstü kurultayında Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Mehmet Tolga Akalın ve Günay Kodaz genel başkan adayı olarak yer aldı. Kurultayda çekilen kura sonrası genel başkan adayları sırayla konuşma yaptı.