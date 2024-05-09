Annesine bıçak çeken genç tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde yaşanan olayda alınan bilgiye göre, R.G.(24) adlı gencin annesi H.G.'ye bıçak çektiği, yeğenini de darp ederek cep telefonunu aldığı iddia edildi. R.G. annesinin şikayette bulunması üzerine Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen R.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren R.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



