Çöp konteynerine çarpan motokurye hayatını kaybetti

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Motosikletinin devrilmesi sonucu başını çöp konteynerine çarpan motokurye hayatını kaybetti.

Çöp konteynerine çarpan motokurye hayatını kaybetti
Editör: Yağmur Biçen

Kıran Mahallesi Barış Bulvarı Kavacık yakınlarında kurye olarak çalışan Mustafa Uğur'un (40) kullandığı 55 GM 775 plakalı motosiklet devrildi.

Sürüklendiği sırada kaskı başından çıkan Uğur, kafasını çöp konteynerine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Uğur'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Uğur'un cenazesi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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