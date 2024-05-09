Şarkıcı Kalben'den gözaltı sonrası ilk açıklama

İstanbul Cihangir'de sabah saatlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında Kalben Sağdıç, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alınmıştı.

Şarkıcı Kalben'den gözaltı sonrası ilk açıklama
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kalben, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.


Şarkıcı, açıklamasında: "Canlarım, müzik, edebiyat ve dostluk yoluyla tanıştıklarım.. Sokaklarda, konserlerde, festivallerde ve imza günlerinde buluştuklarım.. Kah güzel kah acı günlerimizi paylaştıklarım.. Umudundan, sevgisinden, dayanışmasından değer aldıklarım, destek aldıklarım.. Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum. Kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm. Ben ailemin, sevdiklerimin, yakınlarımın yanındayım. İyiyim, daha da iyi olacağım. Hep daha da iyi olmak için çabalıyorum ve çabalayacağım. Sizi sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

Sedanur Uludağ bulundu mu?Sedanur Uludağ bulundu mu?Yurt
# uyuşturucu # gözaltı # şarkıcı
Çok Okunanlar
Şemsiyelerinizi hazırlayın! 9 Mayıs 2024 hava durumu
Şemsiyelerinizi hazırlayın! 9 Mayıs 2024 hava durumu
Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı!
7 büyüklüğünde deprem uyarısı! İşte o iller...
7 büyüklüğünde deprem uyarısı! İşte o iller...
Deprem mi oldu? 9 Mayıs 2024 AFAD, Kandilli deprem listesi!
Deprem mi oldu? 9 Mayıs 2024 AFAD, Kandilli deprem listesi!
Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi
Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi
Öne Çıkanlar Uzman isim rakam rakam açıkladı: Emekli Temmuz'da ne kadar zam alacak? Uzman isim rakam rakam açıkladı: Emekli Temmuz'da ne kadar zam alacak? Büyük Birlik Partisi'nde 5 il başkanı görevinden alındı Büyük Birlik Partisi'nde 5 il başkanı görevinden alındı