Sedanur Uludağ bulundu mu?

Güneyköy Mahalle Muhtarı Yahya Küçükballı, ilçede 2022 yılında kaybolan ve 532 gündür kendisinden bir daha haber alınamayan Sedanur Uludağ ile ilgili “Yaşıyor, bulundu, geldi” şeklinde dilden dile dolaşan ifadelerin asılsız olduğunu dile getirdi.



Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 2022 yılında 24 Kasım Perşembe günü kaybolan ve 532 gündür kendisinden haber alınamayan Sedanur Uludağ, adeta sırra kadem bastı. Kaybolduğu günden bu yana hiçbir izine rastlanmayan Sedanur ile ilgili son günlerde ilçede yayılan dedikoduların ardından Güneköy Mahalle Muhtarı Yahya Küçükballı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Küçükballı “Yaşıyor, bulundu, geldi” şeklinde dilden dile dolaşan ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.



Küçükballı, bu tarz söylemlerin aileye de zarar verdiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Son günlerde Mahallemizden kayıp olan genç kızımız Sedanur Uludağ bulundu “döndü geldi” gibi asılsız haberler yayılmakta zor durumda olan perişan olan ailesini daha zor durumda bırakıyor. Sedanur Uludağ’dan hiçbir haber ipucu hayatta yaşadığına dahi hiçbir ipucu yok. Çocuklarını kaybetme üzüntüsünü yaşayan bu ailemiz en azından bir mezarı bari olsa diyen ailemizi çok perişan ediyor. Lütfen onların hayatını zindan etmeyelim bu tür dedikodular ailenin psikolojisini iyice bozuyor annesi gözü yaşlı bir şekilde her gün kahrolarak kızının geri dönmesini bekliyor. Acılı olan ailenin acısını boş laflarla ikiye katlamayalım lütfen. Sedanur “bulundu eve geri döndü” gibi sözler sadece dedikodudan ibarettir. Sedanur Uludağ kardeşimiz bir yıldır kayıptır. Yaşadığına dair belirti yoktur eğer birgün yaşıyorsa geri dönerse yaşıyorsa mutlaka kolluk kuvvetlerimiz bizler ve ailesi sizlerle paylaşacaktır tekrar söylüyorum Sedanur Uludağ dan hiçbir haber iz yoktur. Saygılarımla”