Uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli tutuklandı

Operasyonlar, Aksaray'da gerçekleştirildi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik 6 ayrı adrese operasyon düzenleyen polis, çeşitli uyuşturucularla birlikte 24 şahsı yakalayarak gözaltına alırken, şüphelilerden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli tutuklandı
Editör: Yağmur Biçen
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Alınan bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda tespit edilen 24 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler belirlenen 6 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şüpheli bin 17 adet sentetik uyuşturucu hap, 606,51 gram metamfetamin, 326 adet extacy hap, 343,57 gram bonzai maddesi, 227,92 gram amfetamin, 20,39 gram eroin maddesiyle birlikte yakalandı. 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet aseton, 2 adet elek, 500 gram kaçak tütün, 10 bin 150 TL suçtan elde edilen paranın da ele geçirildiği operasyonlarda emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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