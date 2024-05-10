Heykeli dikilecek lider adam: Akif Yılmaz

15-16 Haziran büyük işçi direnişi önderlerinden, Sosyalist Parti kurucularından, Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyeliği ve İl Başkanlığı görevlerini yapmış olan Akif Yılmaz bugün hayatını kaybetti. Vatan Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Merkez İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık yaptığı paylaşımla Akif Yılmaz'ı "Heykeli dikilecek lider adam" olarak tarif etti.

Hüseyin Karanlık paylaşımında:

" HEYKELİ DİKİLECEK LİDER ADAM!

Akif Yılmaz, yarım yüzyıllık büyük işçi hareketimizin yetiştirdiği görkemli bir Çınar ağacıdır. Akif abimiz işçi sınıfımızın mücadele içinde öne çıkardığı en seçkin işçi ve yetkin halk önderlerinden biriydi.

İstanbul'un bir zamanlar büyük işçi yatağı olan Alibeyköyde grevlerde, direnişlerde, 15-16 Haziran şanlı işçi yürüyüşlerinde, '89 Bahar hareketlerinde önder görevler yaparak çelikleşen bir işçi önderi. Belediye işkolunda işyeri temsilciliği ile öne çıktı.

DİSK Bölge Temsilciliği gibi sorumlu görevlerde bulundu. Hem de DİSK'in DİSK olduğu zamanlarda. İşçi hareketinde büyük otorite sahibi olduğu, tarihin en kitlesel, en canlı işçi hareketlerine damga vurduğu dönemlerde. 12 Eylül’de DİSK davasında 2 yıl tutuklu kaldı.

YALNIZ İŞÇİ ÖNDERİ DEĞİL, ÖNCÜ PARTİNİN DE ÖNDERLERİNDEN

Akif abi yalnız bir işçi önderi değildi. Aynı zamanda işçi hareketinin mücadeleler içinde öne çıkardığı, öncü partiye, Partimize kazandırdığı çok sayıdaki Parti önderlerinin de başta geleniydi..

Partimizde il ve ilçe yöneticilikleri, İstanbul İl Başkanlığı, Merkez Karar Kurulu üyeliği ve Sosyalist Parti kuruculuğu görevlerini yaptı. Son nefesine kadar önder roller oynamaktan geri durmadı. Öncü Partimizin de öncülerindendi..

Bütün ideolojik ve siyasal sorunlarda açık ve aktif tutum alır, hatta bunları gündeme getirir,başta Genel Başkan olmak üzere partili arkadaşlarıyla yakın iletişim içinde çözümler arardı..

İYİMSERLİK TİMSALİ, ÇÖZÜM ODAKLI

Akif abi bir işçi önderinden beklenecek tam bir iyimserlik timsaliydi. Çözüm odaklıydı. En olumsuz koşullarda bile işin içinden nasıl çıkılabileceğine dair etkenler üzerinde kafa yorar, yapılamazlığa dair bahanelere aldırış etmezdi..

Özetle son yarım yüzyıllık işçi hareketi tarihinin partimize armağan ettiği büyük proleter devrimci önderimizdir Akif abi. Heykeli dikilecek adam!" ifadeleriyle Akif Yılmaz'ı andı.

VATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI DOĞU PERİNÇEK AKİF YILMAZ'I " SIRTI YERE GELMEYEN PEHLİVAN" OLARAK ANDI

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek hayatını kaybeden Akif Yılmaz'ı:

"Vatan Partisi eski Merkez Yürütme Kurulu Üyesi, emek davasının yılmaz kahramanı, 15-16 Haziran 1970 ve 1989 işçi hareketi önderlerinden,

sırtı yere gelmeyen pehlivan Akif Yılmaz emek ve vatan mücadelesinde bilinçlerimizi aydınlatacak.

Ailesinin, işçi sınıfının, dava arkadaşlarının acısını paylaşır, Türk milletine baş sağlığı dileriz" ifadeleriyle andı.