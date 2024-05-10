Yargıtay seçimlerinde kritik gelişme! 1 aday çekildi

Yargıtay Başkanlığı 35 turdur tekrarlanan seçimler 13 Mayıs'ta yapılacak. Seçimde Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, aday olmayacağını duyurdu.

Şentürk'ün mevcut Yargıtay Başkanı ve adayı Mehmet Akarca'yı destekleyeceği iddia edildi.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu. Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti.

Başkanlık seçimlerinin toplam 35 tur oylamasında hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamadı.