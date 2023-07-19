Tahıl Koridoru anlaşmasının bitmesine dünya böyle tepki gösterdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Tahıl Anlaşması'nın devamı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres’e mektup gönderdi. Rusya’dan ise “Batı, Rus gıda ve gübresine yaptırım uygulamazsa Tahıl Anlaşması'na döneriz“ açıklaması geldi.

Anlaşmaya uyulmadı, verilen sözler tutulmadı. Daha önce 17 Temmuz’a kadar uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması askıya alındı.

Rusya kararlı bir adım atarak, anlaşmadan çekildi. Karadeniz'de gemi trafiği güvenliğine yönelik garantilerinden geri çekileceğine dair bildirimi Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne sundu.

Moskova’nın kararı büyük yankı uyandırdı. Açıklamalar peşi sıra geldi. NATO ve Avrupa Birliği Rusya’nın kararını kınamayı seçti. Birleşmiş Milletler ise tarafları anlaşmaya geri dönmeye çağırdı.

Beyaz Saray, Rusya’nın anlaşmadan çekilmesinin sorumsuzca ve tehlikeli olduğunu savundu. İtalya’dan gelen açıklama ise dikkat çekti. Çünkü İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Moskova’yı tehdit etmeye çalıştı, “Dünyayı besleyen ham maddeyi silah olarak kullanmak insanlık suçudur” dedi.

Almanya ve Fransa’dan gelen açıklamalarda ton daha düşüktü. Macron yönetimi ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın tahıl anlaşmasını yenilememesini "kötü bir haber" olarak niteledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Fidan ile Rus mevkidaşıyla İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeleri ve anlaşmanın geleceğini konuştu. Orman yangınlarında kullanılmak üzere Rusya’dan büyük gövdeli yangın uçağı temin edilmesi ele alındı.

Ne NATO’dan ne de AB’den umduğunu alamayan Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy ise BM’ye ve Türkiye’ye mektup yazdı. Zelenskiy, Tahıl Koridoru Anlaşması'na Rusya'sız devam etmeyi teklif etti. Teklifi ise Afrika ve Asya’nın gıda güvenliği ile temellendirmeye çalıştı.

Ancak daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmanın öncelediği şekilde, Ukrayna tahılının ihtiyaç sahibi Afrika ve Asya ülkelerine gitmediğini açıklamıştı. Ukrayna tahılının Avrupa’ya taşınmaya devam ederse anlaşmadan çekilecekleri uyarısı yapmıştı. Bu açıklamalar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından da defalarca dile getirildi.

Şimdi anlaşmaya dönülmesi için Rusya’nın bazı şartları var. Verilen sözlerin tutulması ve Batı’nın Rus gıda ve gübresine yaptırımları kaldırması. Bu şartlar yerine getirilirse Rusya Tahıl Anlaşması'na dönecek.