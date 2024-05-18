Gözler HDP kapatma davasına çevrildi! Avukat Erdem Cömert, 6-8 Ekim davasının sonuçlarını değerlendirdi

6-8 Ekim olayları, diğer adıyla Kobani olaylarında mahkeme kararları açıklandı, gözler Anayasa Mahkemesi'nde bekletilen HDP kapatma davasına döndü. Avukat Erdem Cömert, HDP-PKK organik bağının bu kararlarla daha da berraklaştığını söyledi.

Erdem Cömert, "6-8 Ekim olaylarıyla ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar açıkça diyor ki: HDP denilen örgüt siyasi parti adı altında kurulan bu örgüt aslında PKK'nın eylemlerini organize eden, PKK'dan talimat alan ve talimat veren bir konumda olduğunu söylüyor." dedi.

6-8 Ekim 2014'te yaşanan olaylarda HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısıyla PKK yandaşları sokaklara inmiş, 2 polis şehit düşmüş, 35 kişi hayatını kaybetmiş ve 761 kişi yaralanmıştı. HDP'nin kapatılmamasındaki vehameti vurgulayan Cömert "Anayasa Mahkemesi'nin bu kararları tekrar etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Erdem Cömert, "Bu karar Anayasa Mahkemesi'ni HDP'yi kapatma noktasında tereddütten de ya da bununla ilgili sürüncemede bırakmaktan da kurtarmalı ve bağımsız Türk yargısının almış olduğu bu kararı Anayasa Mahkemesi de tekrar etmeli. Bu mahkeme kararı aslında Anayasa Mahkemesi üyelerinin HDP'yi kapatmamalarındaki vahim durumu da söylüyor." dedi.

Anayasaya göre kapatılan bir partinin başka isim altında tekrar açılamayacağını söyleyen Cömert, DEM Parti'ye dikkat çekti. Cömert, "HDP'nin olası kapatma yaptırımından adını değiştirerek kurtulması mümkün değil. Derhal bu karar da gözetilerek HDP kapatma davasının içine DEM Parti de dahil edilmeli. Şu anda HDP diye bir tüzel kişi ortada zaten fiili olarak yok. O nedenle HDP kapatma davası DEM Parti kapatıldığı zaman anlamlı hale gelecek." dedi.