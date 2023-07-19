İran'da elektronik ve e-ticaret fuarı yapıldı! 10 farklı ülkeden 50 firma katıldı

Her alanda ekonomik atılımların rotasını arayan İran, 26’ıncı Uluslararası Elektronik, Bilgisayar ve E-Ticaret Fuarı’na ev sahipliği yaptı.

- Planımız, İran'ın bilim ve teknoloji alanında bölgenin ana eksenlerinden biri olarak tanınması ve faaliyet göstermesidir.

Tahran Uluslararası Fuarlar Merkezi’ndeki etkinlikte Türkiye, Çin, Rusya başta olmak üzere 10 farklı ülkeden 50 şirket yer aldı. İranlı şirketlerle beraber bu sayı 150’yi aştı. Firmalar ürünlerini ziyaretçilere tanıttı.

ABD ambargo ve yaptırımlarına rağmen düzenlenen fuarda İranlı ve diğer ülkelerden gelen şirketler hangi alanlarda iş birliği yapabileceklerine dair sorulara yanıt aradı.

- Yabancı konuk ve firmaları davet etmedeki temel amacımız firmalar arasında ilişkiler kurmaktır. Dijital ekonomi dünyasının sınırları olmayan bir dünya olduğuna ve dünyadaki tüm şirketlerle kapsamlı işbirliğine sahip olabileceğimize inanıyoruz.

Fuarı ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ruhallah Dehgani Firuzabadi Ulusal Kanal’ın da aralarında olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.