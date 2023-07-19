İran'da elektronik ve e-ticaret fuarı yapıldı! 10 farklı ülkeden 50 firma katıldı

İran’da 4 yıl aradan sonra düzenlenen elektronik, bilgisayar ve e-ticaret fuarı, 10 farklı ülkeden 50 firmaya ev sahipliği yaptı. Bu yıl 26’ıncısı düzenlenen fuarda, İranlı şirketlerle diğer ülkelerden gelen firmalar iş birliği alanlarını görüştü.

Gürkan Demir Gürkan Demir
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Her alanda ekonomik atılımların rotasını arayan İran, 26’ıncı Uluslararası Elektronik, Bilgisayar ve E-Ticaret Fuarı’na ev sahipliği yaptı.

- Planımız, İran'ın bilim ve teknoloji alanında bölgenin ana eksenlerinden biri olarak tanınması ve faaliyet göstermesidir.

Tahran Uluslararası Fuarlar Merkezi’ndeki etkinlikte Türkiye, Çin, Rusya başta olmak üzere 10 farklı ülkeden 50 şirket yer aldı. İranlı şirketlerle beraber bu sayı 150’yi aştı. Firmalar ürünlerini ziyaretçilere tanıttı.

ABD ambargo ve yaptırımlarına rağmen düzenlenen fuarda İranlı ve diğer ülkelerden gelen şirketler hangi alanlarda iş birliği yapabileceklerine dair sorulara yanıt aradı.

- Yabancı konuk ve firmaları davet etmedeki temel amacımız firmalar arasında ilişkiler kurmaktır. Dijital ekonomi dünyasının sınırları olmayan bir dünya olduğuna ve dünyadaki tüm şirketlerle kapsamlı işbirliğine sahip olabileceğimize inanıyoruz.

Fuarı ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ruhallah Dehgani Firuzabadi Ulusal Kanal’ın da aralarında olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

- Bilim ve teknoloji alanı diplomatik alanda beyaz bir alandır ve tüm dünya bilim ve teknolojinin bir değer olduğunu bilir. Diğer konularda bazen anlaşmazlıklar olur ancak bu alanda herkes işbirliğinden yanadır. Teknolojiye dayalı diplomasi, ülkemizde diplomasinin en ciddi ayaklarından biri olmalıdır; Tabii bu gerçekleşmiştir ve bu fuara birçok ülke katılmıştır.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Eticaret # iran

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