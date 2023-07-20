Rusya'dan kritik Tahıl Koridoru kararı! Bunu yapan çatışmaya girmiş sayılacak

Rusya Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasını durdurdu.

Zelenskiy ise Rusya olmadan da Tahıl Koridonu'nun açık kalabileceğini iddia etti.

Rusya'dan ise yeni bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin "potansiyel askeri yük taşıyıcısı" olarak değerlendirileceğini açıkladı.

Ayrıca Gemilerin taşıdığı bayrağın ülkeleri Kiev rejiminin yanında Ukrayna çatışmasına dahil olmuş kabul edilecek.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, Karadeniz’in kuzeybatısı ile güneydoğusunda uluslararası sularda bulunan bazı bölgeler de seyrüsefer için geçici olarak tehlikeli olarak ilan edildiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında konuştu.

Putin, Batılı ülkelerin "küstah" yaklaşımına rağmen anlaşmayı birçok defa uzattıklarını ifade etti. Putin, tahıl anlaşmasının başlangıçta insani bir öneme sahip olduğunu ancak Batılı ülkelerin bu unsuru tümüyle bozduğunu söyledi.

- Rusya'nın bu anlaşmanın başarısızlığından sorumlu olduğu iddia ediliyor. Dahası Rusya, bir zamanlar Batı'nın soyduğu, savaşların, açlığın ve yoksulluğun uçurumuna ittiği Afrika'daki bazı ülkelerdeki felaketlerden sorumlu tutuluyor. Şimdi de yeni sömürge sistemi çerçevesinde bu devletleri yağmalamaya devam ediyorlar.

Rus Lider, "Daha önce üzerinde anlaştığımız tüm bu koşullar yerine getirilirse derhal bu anlaşmaya geri döneriz." dedi.

Rusya, gıda ve gübre tedariki hizmeti veren Rus bankaları ve finans kurumlarının önündeki engellerin kaldırılmasını ve uluslararası bankacılık ödeme sistemi SWIFT'e bağlanmalarını istiyor. Ayrıca tahıl ürünlerinin uluslararası pazarlara sevkiyatı ve Rusya'ya yönelik tarım araç-gereçlerinin sevkiyatının önündeki engellerin de kaldırılmasını ve Rus gemilerine yönelik sigorta konusunun da çözüme kavuşturulması talep ediyor.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın az gelişmiş ülkelere tahıl yardımını sürdüreceğini belirtti.