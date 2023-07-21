Rusya ve Çin'den Japon Denizi’nde ortak tatbikat
Rusya ve Çin deniz kuvvetleri Japon Denizinde “Kuzey Etkileşimi-2023” ortak deniz tatbikatına devam ediyor.
Çin Savunma Bakanlığının açıklamasına göre tatbikatın amacı, stratejik deniz yollarının güvenliğini sağlamak, Çin ve Rus silahlı kuvvetleri arasındaki stratejik etkileşim düzeyini arttırmak, bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa koruma yeteneğini güçlendirmek ve çeşitli güvenlik sorunlarına yanıt vermek.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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