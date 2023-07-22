Ukrayna İHA ile Kırım'da mühimmat deposuna saldırdı!
Rusya Kırım Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sergey Aksyonov, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırının ardından Kırım'daki bir mühimmat deposunda patlama meydana geldiğini belirterek, can kaybı olmadığını kaydetti.
Rusya Kırım Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sergey Aksyonov, Ukrayna kuvvetlerinin Kırım'daki altyapı tesislerini insansız hava araçlarıyla hedef almaya çalıştığını duyurdu.
Aksyonov, "Düşman, Kırım Cumhuriyeti'nin Krasno-Gvardeisky bölgesindeki altyapı tesislerine insansız hava araçları kullanarak baskın düzenlemeye çalıştı" dedi.
Ukrayna insansız hava araçlarının Kırım'da bir cephane deposuna saldırdığını da sözlerine ekledi ve kimsenin yaralanmadığına dikkat çekti.
Kaynak: Unews
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